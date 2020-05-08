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Суд в Молдове признал неконституционным соглашение о кредите из России

Киев • УНН

 • 10943 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Конституционный суд Молдовы признал неконституционным соглашение о кредите из России на сумму 200 млн евро. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.

Суд в Молдове признал неконституционным соглашение о кредите из России

"Решение суда является окончательным и не может быть обжаловано", - заявили в суде 7 мая. Решение принято через две недели после того, как упомянутое соглашение ратифицировал парламент Молдовы.

Правительство страны надеялось, что соглашение, рассчитанное на 10 лет, поможет сократить дефицит бюджета, который быстро растет из-за пандемии коронавируса.

Но прозападная оппозиция раскритиковала это соглашение, заявив, что она представляет долгосрочную "опасность" по непонятным положениям, котрорые направляли бы деньги на ненужные проекты, предпочитающих российские компании.

Кроме того, в оппозиции заявляли, что мотивом России в предоставлении займа является поддержка пророссийского президента Молдовы Игоря Додона, который планирует баллотироваться на второй срок в течение этого года.

Додон осудил решение Конституционного суда, назвав его "циничным" и заявив, что оно "негативно отразится на работниках, пенсионерах, медицинской системе, бизнес-среде и всей экономике".

Молдова является одной из беднейших стран Европы. Страна сообщила о более 4,6 тысячи случаев коронавируса и 145 смертей.

Напомним, в Молдове собираются отмечать 9 мая, но без “Бессмертного полка”.

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