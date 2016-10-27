Суд у Криму залишив під вартою підозрюваних у справі "Хізб ут-Тахрір"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Контрольований Росією "верховний суд" Криму залишив під вартою підозрюваних в зв'язках з терористичною організацією "Хізб ут-Тахрір" Ремзі Меметова, Енвера Мамутова, Зеврі Абсеітова і Рустема Абільтарова, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Вони оскаржували продовження терміну утримання їх під вартою в СІЗО до 12 січня 2017 року.
"Судовий акт (прийнятий Київським районним судом Сімферополя - ред.) залишений без зміни", - йдеться в повідомленні.
Суд почався в червні. Чотирьох чоловіків заарештували взимку 2015 року в Севастополі і звинуватили в участі в ісламській організації “Хізб ут-Тахрір”, забороненій у Росії, яка незаконно анексувала Крим.