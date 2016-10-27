Суд в Крыму оставил под стражей подозреваемых по делу "Хизб ут-Тахрир"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Контролируемый Россией "верховный суд" Крыма оставил под стражей подозреваемых в связях с террористической организацией "Хизб ут-Тахрир" Ремзи Меметова, Энвера Мамутова, Зеври Абсеитова и Рустема Абильтарова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Они оспаривали продление срока содержания под стражей в СИЗО до 12 января 2017 года.
"Судебный акт (принятый Киевским районным судом Симферополя - ред.) оставлен без изменения", - говорится в сообщении.
Суд начался в июне. Четырех мужчин арестовали зимой 2015 года в Севастополе и обвинили в участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России, которая незаконно аннексировала Крым.