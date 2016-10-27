Суд в Крыму оставил под стражей подозреваемых по делу "Хизб ут-Тахрир"

Они оспаривали продление срока содержания под стражей в СИЗО до 12 января 2017 года.

"Судебный акт (принятый Киевским районным судом Симферополя - ред.) оставлен без изменения", - говорится в сообщении.

Суд начался в июне. Четырех мужчин арестовали зимой 2015 года в Севастополе и обвинили в участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир", запрещенной в России, которая незаконно аннексировала Крым.