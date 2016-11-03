Суд у Криму продовжив засідання у справі А.Чийгоза

"Допит свідка Анохіна, розпочатий вчора, завершено. Наступний свідок обвинувачення Акімов Олексій Володимирович. Заступник комамндира взводу нацгвардії РФ. Під час подій 26.02.14 свідок Акімов був особистим охоронцем Аксьонова", - повідомив М.Полозов.

Як повідомляв УНН, А.Чийгозу інкримінують "організацію та участь у масових безладах під стінами" кримського парламенту 26 лютого 2014 року.

Арешт А.Чийгоза у Криму продовжили до 8 січня.