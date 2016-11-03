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15 марта, 19:03 • 115122 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166389 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137828 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130289 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112727 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105425 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101393 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135020 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд в Крыму продолжил заседание по делу А.Чийгоза

Суд в Крыму продолжил заседание по делу А.Чийгоза

Киев • УНН

 • 8306 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Подконтрольный России "верховный суд" Крыма начал очередное заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза с допроса свидетелей обвинения. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Допрос свидетеля Анохина, начатый вчера, завершен. Следующий свидетель обвинения Акимов Алексей Владимирович. Заместитель комамндира взвода Нацгвардии РФ. Во время событий 26.02.14 свидетель Акимов был личным охранником Аксенова", - сообщил Н.Полозов.

Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года.

Арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 января.

Украинские Национальные Новости

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