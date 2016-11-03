Суд в Крыму продолжил заседание по делу А.Чийгоза

"Допрос свидетеля Анохина, начатый вчера, завершен. Следующий свидетель обвинения Акимов Алексей Владимирович. Заместитель комамндира взвода Нацгвардии РФ. Во время событий 26.02.14 свидетель Акимов был личным охранником Аксенова", - сообщил Н.Полозов.

Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года.

Арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 января.