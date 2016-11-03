Суд в Крыму продолжил заседание по делу А.Чийгоза
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Подконтрольный России "верховный суд" Крыма начал очередное заседание по делу заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза с допроса свидетелей обвинения. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Допрос свидетеля Анохина, начатый вчера, завершен. Следующий свидетель обвинения Акимов Алексей Владимирович. Заместитель комамндира взвода Нацгвардии РФ. Во время событий 26.02.14 свидетель Акимов был личным охранником Аксенова", - сообщил Н.Полозов.
Как сообщал УНН, А.Чийгозу инкриминируют "организацию и участие в массовых беспорядках у стен" крымского парламента 26 февраля 2014 года.
Арест А.Чийгоза в Крыму продлили до 8 января.