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Суд у білорусі дав 8 років за гратами журналісту Протасевичу

Суд у білорусі дав 8 років за гратами журналісту Протасевичу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. Мінський обласний суд ухвалив вирок у справі засновників телеграм-каналу Nexta. Його колишній головний редактор Роман Протасевич отримав вісім років за гратами, пише УНН з посиланням на DW.

Деталі

У середу, 3 травня, Протасевича було визнано винним у скоєнні цілої низки злочинів і засуджено до 8 років позбавлення волі. Прокуратура білорусі раніше вимагала засудити головного редактора Nexta до 10 років. Виступаючи з обвинуваченням, просила суд врахувати, що Протасевич виконав умови досудової угоди, і тому як покарання за низкою статей йому не може бути призначено більше половини максимального терміну, а ще за низкою статей - не більше двох третин терміну.

Тим часом засновника Nexta Степана Путіла засуджено до 20 років позбавлення волі, а колишнього редактора Telegram-каналу Яна Рудика - до 19 років. Вони перебувають за кордоном і їх судять заочно.

Доповнення

Ця справа почалася з гучного скандалу, після того, як 23 травня 2021 літак авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса був примушений до посадки в Мінську. Серед його пасажирів були Роман Протасевич та його на той момент дівчина Софія Сапега. Обох було затримано і невдовзі заарештовано.

У відповідь на це Велика Британія та ЄС заборонили білоруським літакам пролітати над своєю територією, а літаки європейських компаній почали облітати білорусь.

З того часу про життя Протасевича та Сапеги було відомо дуже мало, обидва перебували під повним контролем силовиків. Путіло та Рудик залишилися поза досяжністю білоруських силовиків.

Nexta ("Некто" по-білоруськи) Путіло створив ще школярем, пише ВВС, і спочатку канал був побічним продуктом, основним же був однойменний канал на YouTube, і підліток викладав туди свою музику.

Навесні 2020 року зі зростанням протестних настроїв білорусі він став користуватися все більшою і більшою популярністю. У серпні після президентських виборів кількість читачів Nexta за кілька днів зросла з 300 тисяч до 1,8 млн осіб. За популярністю Nexta став поступатися лише виданню TUT.by, головному сайту країни, який читало 62% населення білорусі.

Канал "Nexta-live" оперативно публікував фото, відео та новини з місць, де відбувалися найсерйозніші зіткнення протестувальників із міліцією та військовими. 2020 року телеграм-канал і навіть його символіка - біла буква N на чорному тлі - були визнані в білорусі "екстремістськими". Це означало, що кожен громадянин країни, який зробив репост повідомлення Nexta, міг потрапити під адміністративне та кримінальне переслідування.

До початку протестів жодна людина з редакції Nexta вже не жила в білорусі. Роман Протасевич у січні 2020-го попросив у Польщі політичного притулку на тій підставі, що його переслідують силові структури. Останнім часом перед затриманням він проживав у Литві. Протасевич став першим громадянином білорусі, внесеним до офіційного списку осіб, які можуть бути причетними до терористичної діяльності.

Після затримання він почав активно співпрацювати з владою та заявляв про своє каяття у колишній опозиційній діяльності. Головний редактор Nexta був переведений під домашній арешт після кількох телевізійних інтерв'ю, у яких каявся і водночас звинувачував опозицію в тому, що вона діє на користь Заходу. Білоруська опозиція вважає, що ці заяви він, найімовірніше, робив під тиском. 

Громадянка росії Софія Сапега наразі відбуває шестирічний термін за адміністрування опозиційного телеграм-каналу. Вирок їй ухвалили 22 травня 2022 року. У січні 2023 року вона отримала відмову в помилуванні від президента лукашенка. У квітні 2023 року стало відомо, що вона дала згоду на свою екстрадицію в росії.

У своєму останньому слові 26 квітня (витяг з нього опублікувало державне агентство новин "Белта") Протасевич розкаявся і заявив, що його використали.

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