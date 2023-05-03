Суд в Беларуси дал 8 лет за решеткой журналисту Протасевичу

Детали

В среду, 3 мая, Протасевич был признан виновным в совершении целого ряда преступлений и приговорен к 8 годам лишения свободы. Прокуратура беларуси ранее требовала приговорить главного редактора Nexta к 10 годам. Выступая с обвинением, просила суд учесть, что Протасевич выполнил условия досудебного соглашения, и поэтому в качестве наказания по ряду статей ему не может быть назначено более половины максимального срока, а еще по ряду статей - не более двух третей срока.

Тем временем основатель Nexta Степан Путил приговорен к 20 годам лишения свободы, а бывший редактор Telegram-канала Ян Рудик - к 19 годам. Они находятся за границей и их судят заочно.

Дополнение

Это дело началось с громкого скандала, после того, как 23 мая 2021 года самолёт авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс был принуждён к посадке в Минске. Среди его пассажиров были Роман Протасевич и его на тот момент девушка София Сапега. Оба были задержаны и вскоре сарестованы.

В ответ на это Великобритания и Евросоюз запретили белорусским самолётам пролетать над своей территорией, а самолёты европейских компаний начали облетать Беларусь.

С тех пор о жизни Протасевича и Сапеги было известно очень мало, оба находились под полным контролем силовиков. Путило и Рудык остались вне досягаемости белорусских силовиков.

Nexta ("Некто" по-белорусски) Путило создал еще школьником, и изначально канал был побочным продуктом, основным же был одноименный канал на YouTube, и подросток выкладывал туда свою музыку.

Весной 2020 года с ростом протестных настроений беларуси он стал пользоваться всё большей и большей популярностью. В августе после президентских выборов количество читателей Nexta за несколько дней выросло с 300 тысяч до 1,8 млн человек. По популярности Nexta стал уступать лишь изданию TUT.by, главному сайту страны, который читало 62% населения беларуси.

Канал "Nexta-live" оперативно публиковал фото, видео и новости с мест, где происходили самые серьезные столкновения протестующих с милицией и военными. В 2020 году телеграмм-канал и даже его символика - белая буква N на черном фоне - были признаны в Беларуси "экстремистскими". Это означало, что каждый гражданин страны, сделавший репост сообщения Nexta, мог попасть под административное и уголовное преследование.

К началу протестов ни один человек из редакции Nexta уже не жил в Беларуси. Роман Протасевич в январе 2020-го попросил в Польше политического убежища на том основании, что его преследуют силовые структуры. В последнее время перед задержанием он жил в Литве. Протасевич стал первым гражданином Беларуси, внесенным в официальный список лиц, которые могут быть причастны к террористической деятельности.

После задержания он начал активно сотрудничать с властями и заявлял о своем раскаянии в бывшей оппозиционной деятельности. Главный редактор Nexta был переведен под домашний арест после нескольких телевизионных интервью, в которых раскаивался и одновременно обвинял оппозицию в том, что она действует в пользу Запада. Белорусская оппозиция считает, что эти заявления он, вероятнее всего, делал под давлением.

Гражданка россии София Сапега в настоящее время отбывает шестилетний срок за администрирование оппозиционного телеграм-канала. Приговор ей вынесли 22 мая 2022 года. В январе 2023 года она получила отказ в помиловании от президента лукашенко. В апреле 2023 года стало известно, что она дала согласие на свою экстрадицию в россию.

В своем последнем слове 26 апреля (выдержку из него опубликовало государственное агентство новостей "Белта") Протасевич раскаялся и заявил, что его использовали.

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