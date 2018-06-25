Суд сьогодні розгляне клопотання про продовження арешту Рубану

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 60653 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 123736 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 109714 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 142403 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 112204 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 123359 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 163325 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190343 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 300356 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167439 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
2 м/с
78 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

Бачимо союз Європи і США щодо безпекових гарантій - Зеленський

25 березня, 21:35 • 20667 перегляди
Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

Проросійську главу Гагаузії Гуцул затримали в аеропорту Кишинева: деталі справи

25 березня, 22:02 • 27510 перегляди
У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

У Харкові невідомі обстріляли два пасажирські автобуси: що відомо

25 березня, 22:14 • 24332 перегляди
“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

“Питань територій немає”: Зеленський прокоментував бажання рф контролювати Запоріжжя та Херсон

25 березня, 23:28 • 22788 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

05:45 • 22218 перегляди
Публікації
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

06:26 • 14216 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

04:40 • 10685 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 142405 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 170157 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 300357 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 36109 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 54935 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 59211 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 57243 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 71401 перегляди
Актуальне
Суд сьогодні розгляне клопотання про продовження арешту Рубану

Суд сьогодні розгляне клопотання про продовження арешту Рубану

Київ • УНН

 • 7037 перегляди

КИЇВ. 25 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва розгляне клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-службу суду.

“Розгляд зазначеного клопотання призначено 25.06.2018 о 16 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.

Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося “запобігти масштабним терористичним актам”, які мали бути вчинені у Києві й інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози “був найбільшим за часи незалежності України”.

За його словами, зокрема, “з мінометів мали розстріляти центральну частину Києва... мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові, ішлося б про тисячі загиблих”.

9 березня Шевченківський районний суд Києва обрав для Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 6 травня.

4 травня Шевченківський райсуд продовжив арешт Рубану ще на два місяці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.66
Bitcoin
$87,485.40
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,054.65
Ethereum
$2,059.31