Суд сьогодні розгляне клопотання про продовження арешту Рубану
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва розгляне клопотання про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-службу суду.
“Розгляд зазначеного клопотання призначено 25.06.2018 о 16 год. 00 хв. у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.
Як заявляв голова Служби безпеки України Василь Грицак, затримавши Рубана, СБУ вдалося “запобігти масштабним терористичним актам”, які мали бути вчинені у Києві й інших містах України. Він заявив, що рівень терористичної загрози “був найбільшим за часи незалежності України”.
За його словами, зокрема, “з мінометів мали розстріляти центральну частину Києва... мало бути якомога більше трупів, якомога більше крові, ішлося б про тисячі загиблих”.
9 березня Шевченківський районний суд Києва обрав для Рубана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави до 6 травня.
4 травня Шевченківський райсуд продовжив арешт Рубану ще на два місяці.