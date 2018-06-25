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Суд сегодня рассмотрит ходатайство о продлении ареста Рубану

Суд сегодня рассмотрит ходатайство о продлении ареста Рубану

Киев  •  УНН

 • 7035 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Шевченковский районный суд Киева рассмотрит ходатайство о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей руководителю Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службу суда.

"Рассмотрение указанного ходатайства назначено 25.06.2018 в 16 час. 00 мин. в помещении Шевченковского районного суда города Киева", - говорится в сообщении.

Напомним, Рубана подозревают в незаконном обращении с оружием и подготовке терактов, в том числе вооруженных покушений на государственных деятелей и политических лидеров, среди которых Президент Украины Петр Порошенко, министр внутренних дел Арсен Аваков, экс-премьер-министр Арсений Яценюк и секретарь СНБО Александр Турчинов. Сам Рубан обвинения отвергает.

Как заявлял глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, задержав Рубана, СБУ удалось "предотвратить масштабные террористические акты", которые должны быть совершены в Киеве и других городах Украины. Он заявил, что уровень террористической угрозы "был наибольшим за время независимости Украины".

По его словам, в частности, "из минометов должны были расстрелять центральную часть Киева... быть как можно больше трупов, как можно больше крови, речь шла о тысячах погибших".

9 марта Шевченковский районный суд Киева избрал для Рубана меру пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога до 6 мая.

4 мая Шевченковский райсуд продлил арест Рубану еще на два месяца.

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