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Суд сьогодні розгляне апеляцію на відмову у відстороненні М.Охендовського

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Апеляційний суд міста Києва сьогодні розгляне апеляційну скаргу на ухвалу Солом’янського районного суду столиці про відмову у відстороненні від посади щодо голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, передає УНН з посиланням на прес-службу суду.

Початок засідання очікується о 12:00.

Як зазначається, розгляд скарги було відтерміновано за клопотанням захисників у зв’язку із зайнятістю у іншому судовому засіданні та проведенням слідчих дій з Охендовським М.В. у Національному антикорупційному бюро України.

Нагадаємо, 21 грудня 2016 року Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід голові ЦВК М.Охендовському у вигляді особистого зобов'язання. Крім того, суд не відсторонив М.Охендовського від посади голови ЦВК.

Як повідомляв УНН, 18 грудня голові ЦВК М.Охендовському та його захисту вручили два клопотання - про обрання запобіжного заходу у вигляді застави і про відсторонення голови ЦВК від посади.

13 грудня детективи НАБУ повідомили голові ЦВК Михайлу Охендовському про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст. 368 Кримінального кодексу України (“Одержання хабарів у великому та особливо великому розмірах особою, яка займає особливо відповідальне становище”). Вказані статті діяли на момент скоєння злочину.

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