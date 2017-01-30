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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд сегодня рассмотрит апелляцию на отказ в отстранении М.Охендовского

Суд сегодня рассмотрит апелляцию на отказ в отстранении М.Охендовского

Киев • УНН

 • 9925 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Апелляционный суд города Киева сегодня рассмотрит апелляционную жалобу на решение Соломенского районного суда столицы об отказе в отстранении от должности главы Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

Начало заседания ожидается в 12:00.

Как отмечается, рассмотрение жалобы было отложено по ходатайству защитников в связи с занятостью в другом судебном заседании и проведением следственных действий с Охендовским М.В. в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

Напомним, 21 декабря 2016 года Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения главе ЦИК М.Охендовскому в виде личного обязательства. Кроме того, суд не отстранил М.Охендовского от должности главы ЦИК.

Как сообщал УНН, 18 декабря главе ЦИК М.Охендовскому и его защите вручили два ходатайства - об избрании меры пресечения в виде залога и об отстранении главы ЦИК от должности.

13 декабря детективы НАБУ сообщили главе ЦИК М.Охендовскому о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 и ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение взяток в крупном и особо крупном размерах лицом, занимающим особо ответственное положение"). Указанные статьи действовали на момент совершения преступления.

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