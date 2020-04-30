Суд сьогодні планує розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу Януковичу

Так, обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді тримання під вартою заплановане на сьогодні о 11:00.

Також нагадаємо, що Державне бюро розслідувань на 30 квітня викликало колишнього президента Віктора Януковича для проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження № 62019000000000046.

Як повідомлялося в УНН, адвокати проситимуть ДБР допитати Януковича по відеозв'язку.