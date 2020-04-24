ДБР викликало на допит Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Державне бюро розслідувань викликало колишнього президента Віктора Януковича для проведення слідчих дій. Про це повідомила пресслужба бюро, передає УНН.
Так, Януковича викликають на 10:00 30 квітня 2020 року до слідчого третього відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Береста О.О., для набуття процесуального статусу та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні.
Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва переніс на 28 квітня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту України Віктору Януковичу у справі щодо організації насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.