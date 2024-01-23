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Суд ще на два місяці продовжив обов'язки митрополиту УПЦ МП Павлу

Суд ще на два місяці продовжив обов'язки митрополиту УПЦ МП Павлу

Київ • УНН

 • 22459 перегляди

Адвокат повідомив, що суд надав дозвіл митрополиту УПЦ МП Павлу безперешкодно відлучатися із села Вороньків для відвідування закладів охорони здоровʼя.

Печерський суд Києва продовжив до 23 березня термін дії обов’язків покладених на митрополита Української православної церкви (московського патріархату) Павла (Петра Лебедя). Про це журналісту УНН повідомили в Київській обласній прокуратурі.

Суд продовжив обвинуваченому строк покладених на нього обов’язків. Зокрема, прибувати за кожною вимогою суду, не відлучатися з місця проживання без дозволу суду, утримуватися від спілкування з потерпілими, носити електронний засіб контролю. Строк дії ухвали до 23-го березня 2024 року 

- повідомили в прокуратурі.

Його адвокат Микита Чекман повідомив, що суд надав дозвіл митрополиту УПЦ МП Павлу безперешкодно відлучатися із села Вороньків для відвідування закладів охорони здоровʼя.

Окрім того, адвокат зазначив, що сьогодні, 23 січня Печерським судом Києва було оголошено ухвалу за результатами вчорашнього підготовчого засідання по справі Митрополита Павла.

Доповнення

Слідчі Служби безпеки повідомили митрополиту про підозру за статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань) та ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

7 серпня намісника Києво-Печерської лаври Павла Лебедя було звільнено з-під варти. За нього внесли заставу в розмірі 33 300 000 грн.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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