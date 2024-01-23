Суд еще на два месяца продлил обязанности митрополиту УПЦ МП Павлу
Киев • УНН
Адвокат сообщил, что суд предоставил разрешение митрополиту УПЦ МП Павлу беспрепятственно отлучаться из села Вороньков для посещения учреждений здравоохранения.
Печерский суд Киева продлил до 23 марта срок действия обязанностей возложенных на митрополита Украинской православной церкви (московского патриархата) Павла (Петра Лебедя). Об этом журналисту УНН сообщили в Киевской областной прокуратуре.
Суд продлил обвиняемому срок возложенных на него обязанностей. В частности, прибывать по каждому требованию суда, не отлучаться с места жительства без разрешения суда, воздерживаться от общения с потерпевшими, носить электронное средство контроля. Срок действия постановления до 23-го марта 2024 года
Его адвокат Никита Чекман сообщил, что суд предоставил разрешение митрополиту УПЦ МП Павлу беспрепятственно отлучаться из села Вороньков для посещения учреждений здравоохранения.
Кроме того, адвокат отметил, что сегодня, 23 января Печерским судом Киева было объявлено решение по результатам вчерашнего подготовительного заседания по делу Митрополита Павла.
Дополнение
Следователи Службы безопасности сообщили митрополиту о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений) и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).
7 августа наместник Киево-Печерской лавры Павел Лебедь был освобожден из-под стражи. За него внесли залог в размере 33 300 000 грн.
Суд еще на два месяца продлил обязанности митрополиту УПЦ МП Павлу
Адвокат сообщил, что суд предоставил разрешение митрополиту УПЦ МП Павлу беспрепятственно отлучаться из села Вороньков для посещения учреждений здравоохранения.
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