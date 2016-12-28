Суд щодо О.Царьова розпочнеться в кінці січня

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Екс-регіонала Олега Царьова викликали на підготовче судове засідання в Шевченківський районний суд Києва на 31 січня. Відповідне оголошення опубліковане в "Урядовому кур’єрі", передає УНН.

"В проваджені Шевченківського районного суду Києва перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням Царьова О.А за ч.3 ст.103, ч.2 ст.110 КК України. Шевченківський районний суд Києва повідомляє, що підготовче судове засідання по вищевказаному кримінальному провадженню відбудеться 31.01.2017 року о 9 год. 00 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 31 А, 515 каб.", - йдеться в оголошенні.

При цьому зазначається, що у разі неявки обвинуваченого до суду це оголошення вважається належним повідомленням, а кримінальне провадження буде здійснюватись за відсутністю обвинуваченого в порядку спеціального судового провадження.

Нагадаємо, 25 березня у ГПУ повідомляли, що направили до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за матеріалами спеціального досудового розслідування, яке закінчено Головним слідчим управлінням Служби безпеки України, стосовно колишнього народного депутата України О.Царьова за ч.2 ст.110 та ч.3 ст.109 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, дії спрямовані на насильницьку зміну і повалення конституційного ладу).

О.Царьов обвинувачується у тому, що в період із квітня по травень 2014 року, будучи народним депутатом України та кандидатом на пост Президента України, він взяв участь у зборах проросійськи налаштованих громадян України, де публічно закликав їх до активних дій, спрямованих на насильницьку зміну та повалення конституційного ладу, а також до зміни меж території та державного кордону України шляхом визнання самопроголошених “Донецької народної республіки” та “Луганської народної республіки” з використанням засобів масової інформації.

Обвинуваченого оголошено у розшук.

Як повідомляв УНН, 4 липня Шевченківський районний суд Києва повернув кримінальне провадження за підозрою екс-регіонала Олега Царьова у посяганні на територіальну цілісність і повалення конституційного ладу прокуророві Генеральної прокуратури України.

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