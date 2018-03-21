Суд ще раз відмовив захисту Януковича у повторному допиті Порошенка
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Оболонський районний суд Києва вчергове відмовив адвокатам у повторному допиті президента України Петра Порошенка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
“Суд, порадившись на місці, ухвалив: у задоволенні заявленого стороною захисту клопотання відмовити. По-перше, дане клопотання є цілком необґрунтовано. По-друге, воно заявлене повторно. По-третє, внаслідок ваших дій, шановний захист, коли ви перестали ставити питання даному свідку, допит його був судом припинений”, — зазначив головуючий у судовому процесі суддя Владислав Дев’ятко.
Також суд відмовив у повторному допиті колишнього міністра закордонних справ Андрія Дещиці та українських дипломатів, акредитованих при ООН.
Разом із цим суд не знайшов підстав для виклику на допит головного військового прокурора Анатолія Матіоса, начальника Департаменту спеціальних розслідування Генеральної прокуратури України Сергія Горбатюка.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.
Нагадаємо, Оболонський районний суд Києва визначив три дні (27, 28, 29 березня) стороні захисту екс-президента Віктора Януковича, який обвинувачується у державній зраді, для допиту як свідків колишніх високопосадовців — Миколи Азарова, Павла Лебедєва, Станіслава Шуляка та двох охоронців — Костянтина Кобзаря та Сергія Бернадського.