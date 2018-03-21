Суд еще раз отказал защите Януковича в повторном допросе Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Оболонский районный суд Киева в очередной раз отказал адвокатам в повторном допросе президента Украины Петра Порошенко в деле о государственной измене экс-президента Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
"Суд, посовещавшись на месте, постановил: в удовлетворении заявленного стороной защиты ходатайства отказать. Во-первых, данное ходатайство вполне необоснованно. Во-вторых, оно заявлено повторно. В-третьих, в результате ваших действий, уважаемая защита, когда вы перестали задавать вопросы данному свидетелю, допрос его был судом прекращен", - отметил председательствующий в судебном процессе судья Владислав Девятко.
Также суд отказал в повторном допросе бывшего министра иностранных дел Андрея Дещицу и украинских дипломатов, аккредитованных при ООН.
Вместе с тем суд не нашел оснований для вызова на допрос главного военного прокурора Анатолия Матиоса, начальника Департамента специальных расследования Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка.
Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.
Напомним, Оболонский районный суд Киева определил три дня (27, 28, 29 марта) стороне защиты экс-президента Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене, для допроса в качестве свидетелей бывших высокопоставленных чиновников - Николая Азарова, Павла Лебедева, Станислава Шуляка и двух охранников - Константина Кобзаря и Сергея Бернадского.