Суд розпочав розгляд клопотання щодо запобіжного заходу С.Курченку

"Судове засідання оголошується відкритим", - заявив слідчий суддя Володимир Карабань.

Підозрюваний на засідання суду не з'явився.

Суд оголосив перерву на 10 хвилин.

Адвокат Юрій Сухов повідомив, що перші два рішення про обрання запобіжного заходу для С.Курченка апеляційний суд скасував.

Нагадаємо, 28 грудня Апеляційний суд Києва скасував ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 10 травня 2016 року про дозвіл на затримання та під варту Сергія Курченка, якого підозрюють у вчинені тяжких злочинів у банківській сфері та злочинів у сфері господарських операцій зі зрідженим газом.