Суд начал рассмотрение ходатайства относительно меры пресечения С.Курченко
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Печерский районный суд Киева начал рассмотрение ходатайства ГПУ об избрании меры пресечения бизнесмену Сергею Курченко, которого подозревают в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом, передает корреспондент УНН.
"Судебное заседание объявляется открытым", - заявил следственный судья Владимир Карабань.
Подозреваемый на заседание суда не явился.
Суд объявил перерыв на 10 минут.
Адвокат Юрий Сухов сообщил, что первые два решения об избрании меры пресечения для С.Курченка апелляционный суд отменил .
Напомним, 28 декабря Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского районного суда города Киева от 10 мая 2016 года о разрешении на задержание и взятие под стражу Сергея Курченко , которого подозревают в совершении тяжких преступлений в банковской сфере и преступлений в сфере хозяйственных операций со сжиженным газом.