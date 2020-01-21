Суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Павловському

$41.400.13
45.840.29
ukru
Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив
09:11 • 28070 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 28746 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
06:31 • 30896 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 235796 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 161604 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 136863 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 139296 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 151254 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 149180 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 234156 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
54%
Популярнi новини

Велика Британія та Норвегія виділять Україні 580 млн доларів на дрони та зброю

11 квітня, 00:24 • 31053 перегляди

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 39608 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 18720 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 35525 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 35489 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 28073 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 235798 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 196338 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 314045 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 334314 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Франція

Дніпро

Реклама
УНН Lite

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 36243 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

05:36 • 19419 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 63943 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 46271 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

10 квітня, 13:10 • 60187 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

Суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Павловському

Київ • УНН

 • 16891 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Печерський районний суд Києва розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому помічнику нардепа Ігорю Павловському, фігуранту у справі Катерини Гандзюк, за підозрою у керівництві злочинною організацією. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.

Суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу Павловському

Так, суд розпочав розгляд клопотання про обрання міри запобіжного заходу Ігорю Павловському.

Як повідомляв УНН, співробітники Служби безпеки України у співпраці з Офісом Генпрокурора затримали колишнього помічника нардепа Ігоря Павловського за підозрою у керівництві злочинною організацією. Ця особа проходить як обвинувачений у справі Катерини Гандзюк.

Нагадаємо, у Херсоні та області проходила спецоперація щодо ліквідації діяльності злочинної організації, повідомлено про підозру її керівнику, а також розпочато низку обшуків для пошуку додаткових доказів у кримінальному провадженні за фактом нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Також повідомлялося, що під час спецоперації на Херсонщині щодо припинення діяльності злочинної організації, керівник якої фігурує у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк, проведено понад 30 обшуків, підозру оголосили 9 людям.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.72
Bitcoin
$82,378.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.03
Золото
$3,246.75
Ethereum
$1,560.86