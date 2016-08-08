Суд розпочав обрання запобіжного заходу екс-нардепу В.Медянику
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Печерський районний суд міста Києва розпочав розгляд клопотання щодо обрання запобіжного заходу колишньому депутату від Партії регіонів Володимиру Медянику, якого затримали у рамках справи екс-нардепа Олександра Єфремова, передає УНН.
Крім того, сьогодні о 13:30 очікується засідання Апеляційного суду в справі про арешт О.Єфремова.
Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заарештував екс-голову фракції Партії регіонів у Верховній Раді О.Єфремова на 60 діб. Відповідно до рішення суду, О.Єфремов перебуватиме під арештом до 28 вересня.
Як повідомляв УНН, О.Єфремов підозрюється, зокрема, у сприянні створенню та діяльності терористичної організації “ЛНР”.