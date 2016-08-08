Суд начал избрание меры пресечения экс-нардепу В.Медянику

Кроме того, сегодня в 13:30 ожидается заседание Апелляционного суда по делу об аресте А.Ефремова.

Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал экс-главу фракции Партии регионов в Верховной Раде А.Ефремова на 60 суток. Согласно решению суда, А.Ефремов находиться под арестом до 28 сентября.

Как сообщал УНН, А.Ефремов подозревается, в частности, в содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР".