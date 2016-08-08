Суд начал избрание меры пресечения экс-нардепу В.Медянику
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Печерский районный суд города Киева начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения бывшему депутату от Партии регионов Владимиру Медянику, которого задержали в рамках дела экс-нардепа Александра Ефремова, передает УНН.
Кроме того, сегодня в 13:30 ожидается заседание Апелляционного суда по делу об аресте А.Ефремова.
Напомним, Печерский районный суд Киева арестовал экс-главу фракции Партии регионов в Верховной Раде А.Ефремова на 60 суток. Согласно решению суда, А.Ефремов находиться под арестом до 28 сентября.
Как сообщал УНН, А.Ефремов подозревается, в частности, в содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР".