Суд розгляне зміну запобіжного заходу Стерненку 27 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва планує 27 липня розглянути клопотання щодо зміни запобіжного заходу одеському активісту Сергію Стерненку, який є підозрюваним у справі щодо умисного вбивства та незаконного носіння холодної зброї. Про це Стерненко повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Засідання по зміні мого запобіжного заходу призначили на 27 липня о 10:00 в Шевченківському суді Києва. Суддя Осаулов”, — написав Стерненко.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києві відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт. Згодом суд змінив адресу для відбування домашнього арешту Стерненку. Київський апеляційний суд залишив під цілодобовим домашнім арештом Стерненка.
Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.
Також нагадаємо, раніше ще ГПУ направила до СБУ кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі.
Як повідомлялося в УНН, перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. В активіста вистрелили з пістолета травматичної дії неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду. 24 травня того ж року на Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Так, одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.