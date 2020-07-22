Суд рассмотрит изменение меры пресечения Стерненко 27 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева планирует 27 июля рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко, который является подозреваемым по делу об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Об этом Стерненко сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Заседание по изменению моей меры пресечения назначили на 27 июля в 10:00 в Шевченковском суде Киева. Судья Осаулов", - написал Стерненко.
Напомним, Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Позже суд изменил адрес для отбывания домашнего ареста Стерненко. Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом Стерненко.
Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Также напомним, ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства относительно нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.
Как сообщалось в УНН, первое нападение на активиста с применением оружия произошел 1 мая 2018-го. В активиста выстрелили из пистолета травматического действия неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади. 24 мая того же года на Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Так, один из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.