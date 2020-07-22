Суд рассмотрит изменение меры пресечения Стерненко 27 июля

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 99889 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 108511 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113366 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 144283 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114352 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 137588 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103376 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102742 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105006 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102250 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Суд рассмотрит изменение меры пресечения Стерненко 27 июля

Суд рассмотрит изменение меры пресечения Стерненко 27 июля

Киев  •  УНН

 • 16587 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. Шевченковский районный суд Киева планирует 27 июля рассмотреть ходатайство об изменении меры пресечения одесскому активисту Сергею Стерненко, который является подозреваемым по делу об умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Об этом Стерненко сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Заседание по изменению моей меры пресечения назначили на 27 июля в 10:00 в Шевченковском суде Киева. Судья Осаулов", - написал Стерненко.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Позже суд изменил адрес для отбывания домашнего ареста Стерненко. Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом Стерненко.

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Также напомним, ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства относительно нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.

Как сообщалось в УНН, первое нападение на активиста с применением оружия произошел 1 мая 2018-го. В активиста выстрелили из пистолета травматического действия неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади. 24 мая того же года на Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Так, один из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.

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