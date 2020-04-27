Суд розгляне апеляцію щодо відмови арештувати Микитася 30 квітня

КИЇВ. 27 квітня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду призначила на 30 квітня розгляд апеляційної скарги щодо відмови у застосуванні до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це журналісту УНН повідомив завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати ВАКС Вадим Кліщенко.