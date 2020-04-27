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Суд розгляне апеляцію щодо відмови арештувати Микитася 30 квітня

Суд розгляне апеляцію щодо відмови арештувати Микитася 30 квітня

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду призначила на 30 квітня розгляд апеляційної скарги щодо відмови у застосуванні до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це журналісту УНН повідомив завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати ВАКС Вадим Кліщенко.

"Розгляд апеляційної скарги призначили на 30 квітня о 15:00“, - сказав Кліщенко.

Як повідомлялося, 24 квітня суд переніс розгляд апеляційної скарги на відмову арештовувати Микитася.

Нагадаємо, 20 квітня Вищий антикорупційний суд відмовив прокурору САП у взятті під варту експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася, якого обвинувачують у зловживаннях із квартирами для Нацгвардії.

Як повідомлялося, ВАКС застосував до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн гривень. Проте Микитась не вніс протягом п’яти днів заставу.

Раніше ВАКС стягнув у дохід держави 80 млн грн застави з депутата України 8-го скликання Максима Микитася.

Експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

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