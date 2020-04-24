Суд переніс розгляд апеляційної скарги на відмову арештовувати Микитася
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Апеляційна палата ВАКС перенесла розгляд апеляційної скарги щодо відмови у застосуванні до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це журналісту УНН повідомив завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати ВАКС Вадим Кліщенко.
"Розгляд апеляційної скарги перенесли. Про дату засідання буде повідомлено окремо“,- сказав Кліщенко.
Нагадаємо, 20 квітня Вищий антикорупційний суд відмовив прокурору САП у взятті під варту експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася, якого обвинувачують у зловживаннях із квартирами для Нацгвардії.
Як повідомлялося, ВАКС застосував до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася запобіжний захід у вигляді застави у 100 млн гривень. Проте Микитась не вніс протягом п’яти днів заставу.
Раніше ВАКС стягнув у дохід держави 80 млн грн застави з депутата України 8-го скликання Максима Микитася.
Експрезидента корпорації “Укрбуд” підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.