Суд переніс розгляд апеляційної скарги на відмову арештовувати Микитася

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Апеляційна палата ВАКС перенесла розгляд апеляційної скарги щодо відмови у застосуванні до експрезидента “Укрбуду” Максима Микитася запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це журналісту УНН повідомив завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати ВАКС Вадим Кліщенко.