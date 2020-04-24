Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на отказ арестовывать Микитася
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Апелляционная палата ВАКС перенесла рассмотрение апелляционной жалобы по отказу в применении к экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий сектором взаимодействия со СМИ управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты ВАКС Вадим Клищенко.
"Рассмотрение апелляционной жалобы перенесли. О дате заседания будет сообщено отдельно", - сказал Клищенко.
Напомним, 20 апреля Высший антикоррупционный суд отказал прокурору САП во взятии под стражу экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася, которого обвиняют в злоупотреблениях с квартирами для Нацгвардии.
Как сообщалось, ВАКС применил к экс-президенту "Укрбуда" Максима Микитася меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен. Однако Микитась не внес в течение пяти дней залог.
Ранее ВАКС взыскал в доход государства 80 млн грн залога с депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася.
Экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.