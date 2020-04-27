Суд рассмотрит апелляцию об отказе арестовать Микитася 30 апреля

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда назначила на 30 апреля рассмотрение апелляционной жалобы об отказе в применении к экс-президенту "Укрбуда" Максима Микитася меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом журналисту УНН сообщил заведующий сектором взаимодействия со СМИ управления по организационному обеспечению Апелляционной палаты ВАКС Вадим Клищенко.