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Суд продовжив арешт нардепу Шевченку

Київ • УНН

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Печерський суд продовжив тримання під вартою нардепа Євгенія Шевченка до 1 травня без права застави. Депутата підозрюють у державній зраді через поширення проросійських наративів та заклики до переговорів з агресором.

Суд продовжив арешт нардепу Шевченку

Печерський райсуд Києва продовжив до 1 травня запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для нардепа Євгенія Шевченка, якого підозрюють у державній зраді. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генпрокурора.

В ОГП повідомили, що підозрюваному нардепу суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 1 травня.

Доповнення

Народному депутату України Євгену Шевченку повідомлено про підозру у державній зраді.

За даними слідства, народний обранець систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював наративи держави-агресора. Розповсюджуючи спеціально підібрану інформацію та застосовуючи різні форми маніпуляцій, він озвучував викривлені факти про зовнішній і внутрішній політичний курс України, впливаючи на свідомість та думку громадян.

Представник ГУР Андрій Юсов заявляв, що народний депутат Євгеній Шевченко, який закликав Президента України Володимира Зеленського починати діалог з росією, не є співробітником Головного управління розвідки.

7 листопада, нардеп Шевченко у своєму Telegram-каналі закликав Президента України до переговорів з російським диктатором володимиром путіним.

Крім цього, Шевченко виступив за повернення до сесійної зали нардепів, підозрюваних у державній зраді.

У 2022 році Шевченко надавав посвідчення ГУР Міноборони як доказ, що справді служить у розвідці.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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