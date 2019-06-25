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Суд продовжив запобіжний захід Мангеру

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Шевченківський райсуд Києва продовжив дію запобіжного заходу Владиславу Мангеру, якого підозрюють в замовленні нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк. Про це у Facebook повідомила речниця генерального прокурора Лариси Сарган, передає УНН. 

Суд продовжив запобіжний захід Мангеру

"Сьогодні слідчий суддя Шевченківського райсуду Києва, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора ГПУ в рамках справи про вбивство К.Гандзюк, ухвалив задовольнити клопотання прокурора", - повідомила вона. 

Продовжено строк дії покладених на підозрюваного В.Мангера процесуальних обов’язків:

- Прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою на визначений час.
- Не відлучатися за межі Херсонської області без дозволу слідчого, прокурора.
- Повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання.
- Здати на зберігання прокурору свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи для виїзду.
- Носити електронний засіб контролю.


Строк дії обов’язків – до 3 серпня 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, на початку квітня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення одягнути електронний браслет на Мангера і забрати у нього закордонні паспорти. Наприкінці травня суд продовжив термін його запобіжного заходу до 1 липня 2019 року, розширивши зону його можливого перебування до меж всієї Херсонської області.

Мангеру у справі вбивства Гандзюк змінено підозру на ч. 3 ст. 27 та ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 121 КК України як організатору злочину, скоєного за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомляв УНН, 31 липня минулого року активістку Катерину Гандзюк у Херсоні облили сірчаною кислотою біля під’їзду власного будинку, внаслідок чого опіками було уражено 30% тіла активістки. 4 листопада стало відомо про смерть Гандзюк після 3-х місяців лікування.

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