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Суд продлил меру пресечения Мангеру

Киев • УНН

 • 9112 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Шевченковский райсуд Киева продлил действие меры пресечения Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Ларисы Сарган, передает УНН.

Суд продлил меру пресечения Мангеру

"Сегодня следственный судья Шевченковского райсуда Киева, рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство прокурора ГПУ в рамках дела об убийстве К.Гандзюк, постановил удовлетворить ходатайство прокурора", - сообщила она.

Продлено срок действия возложенных на подозреваемого В.Мангера процессуальных обязанностей:

- Прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию на определенное время. 
- Не отлучаться за пределы Херсонской области без разрешения следователя, прокурора. 
- Сообщать следователя, прокурора об изменении своего места жительства. 
- Сдать на хранение прокурору свой паспорт для выезда за границу, другие документы для выезда. 
- Носить электронное средство контроля.

Срок действия обязанностей - до 3 августа 2019 года.

Постановление обжалованию не подлежит.

Напомним, в начале апреля Шевченковский районный суд Киева принял решение одеть электронный браслет на Мангера и отнять у него загранпаспорта. В конце мая суд продлил срок его пресечения до 1 июля 2019 года, расширив зону его возможного пребывания в пределы всей Херсонской области .

Мангер по делу убийства Гандзюк изменено подозрение на ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 121 УК Украины как организатору преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц.

Как УНН сообщал, 31 июля прошлого года активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.

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