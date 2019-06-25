Суд продлил меру пресечения Мангеру
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Шевченковский райсуд Киева продлил действие меры пресечения Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Ларисы Сарган, передает УНН.
"Сегодня следственный судья Шевченковского райсуда Киева, рассмотрев в открытом судебном заседании ходатайство прокурора ГПУ в рамках дела об убийстве К.Гандзюк, постановил удовлетворить ходатайство прокурора", - сообщила она.
Продлено срок действия возложенных на подозреваемого В.Мангера процессуальных обязанностей:
- Прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию на определенное время.
- Не отлучаться за пределы Херсонской области без разрешения следователя, прокурора.
- Сообщать следователя, прокурора об изменении своего места жительства.
- Сдать на хранение прокурору свой паспорт для выезда за границу, другие документы для выезда.
- Носить электронное средство контроля.
Срок действия обязанностей - до 3 августа 2019 года.
Постановление обжалованию не подлежит.
Напомним, в начале апреля Шевченковский районный суд Киева принял решение одеть электронный браслет на Мангера и отнять у него загранпаспорта. В конце мая суд продлил срок его пресечения до 1 июля 2019 года, расширив зону его возможного пребывания в пределы всей Херсонской области .
Мангер по делу убийства Гандзюк изменено подозрение на ч. 3 ст. 27 и ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 121 УК Украины как организатору преступления, совершенного по предварительному сговору группой лиц.
Как УНН сообщал, 31 июля прошлого года активистку Екатерину Гандзюк в Херсоне облили серной кислотой у подъезда собственного дома, в результате чего ожогами было поражено 30% тела активистки. 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк после 3-х месяцев лечения.