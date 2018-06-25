Суд продовжив ще на 2 місяці арешт Рубану
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Шевченківський районний суд Києва продовжив термін тримання під вартою ще на 2 місяці керівнику Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиру Рубану, який підозрюється у підготовці теракту у столиці проти українських високопосадовців, передає кореспондент УНН.
“Заслухавши думки сторін, суд ухвалив: клопотання старшого слідчого ГСУ СБУ задовольнити. Продовжити підозрюваному Рубану Володимиру Володимировичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення застави. Тобто до 23 серпня 2018 року включно”, — йдеться в резулятивній частині ухвали суду.
Як зазначається, ухвала суду може бути оскаржена протягом 5 діб з моменту вручення її копії.
Нагадаємо, Рубана підозрюють у незаконному поводженні зі зброєю та підготовці терактів, зокрема збройних замахів на державних діячів та політичних лідерів, серед яких президент України Петро Порошенко, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, екс-прем’єр-міністр Арсеній Яценюк й секретар РНБО Олександр Турчинов. Сам Рубан звинувачення відкидає.