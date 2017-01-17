Суд продовжив арешт п’яти екс-беркутівців до 17 березня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Святошинський райсуд Києва продовжив до 17 березня арешт п’яти колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут" обвинувачуваних у розстрілі 48 активістів Євромайдану. Про це повідомив головуючий суддя Сергій Дячук, передає УНН.
“Суд підтримав клопотання прокуратури щодо продовження утримання під вартою обвинувачуваних Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янишевського”, — повідомив суддя.
Зазначається, що суд постановив, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишити без зміни та продовжити строк тримання на 60 днів, тобто включно до 17 березня щодо усіх обвинувачених.
Нагадаємо, у Святошинському суді 10 січня розпочали розгляд епізоду вбивства Устима Голоднюка під час подій 20 лютого 2014 року в центрі Києва, покази надав батько загиблого.
Як повідомляв УНН, 4 січня Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт екс-керівника громадської безпеки столичної поліції, який надавав незаконний наказ на силове звільнення Майдану Незалежності у м. Києві від учасників акції протесту та надання цього наказу виконавцям — бійцям спецпідрозділу “Беркут”, що призвело до тяжких наслідків.