Суд продлил арест пяти экс-беркутовцам до 17 марта
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Святошинский райсуд Киева продлил до 17 марта арест пяти бывшим сотрудникам спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в расстреле 48 активистов Евромайдана. Об этом сообщил судья Сергей Дячук, передает УНН.
"Суд поддержал ходатайство прокуратуры о продлении содержания под стражей обвиняемых Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского", - сообщил судья.
Отмечается, что суд постановил, меру пресечения в виде содержания под стражей оставить без изменения и продлить срок содержания на 60 дней, то есть включительно до 17 марта в отношении всех обвиняемых.
Напомним, в Святошинском суде 10 января начали рассмотрение эпизода убийства Устима Голоднюка во время событий 20 февраля 2014 года в центре Киева, показания давал отец погибшего.
Как сообщал УНН, 4 января Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт о отношении экс-руководителя общественной безопасности столичной полиции, который дал незаконный приказ на силовое освобождение Майдана Независимости в г. Киеве от участников акции протеста исполнителям - бойцам спецподразделения "Беркут", что привело к тяжелым последствиям.