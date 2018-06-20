Суд продовжив арешт кримському депутату-зраднику

“Апеляційним судом Херсонської області виправлено технічну помилку в ухвалі Херсонського міського суду і постановлено нову ухвалу, якою задоволено клопотання сторони обвинувачення про продовження строку тримання під вартою до 29 липня 2018 року депутату Євпаторійської міськради, підозрюваного у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України”, — сказали у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, депутата “Євпаторійської міської ради” Сергія Осьминіна затримали на пункті пропуску “Чаплинка” на адміністративному кордоні з тимчасово анексованим Кримом. 5 квітня Херсонський міський суд обрав “депутату” запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи внесення застави.