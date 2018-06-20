Суд продлил арест крымскому депутату-предателю

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Апелляционный суд Херсонской области продлил срок ареста депутату Евпаторийского горсовета, который подозревается в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом сообщили УНН в прокуратуре АР Крым.

"Апелляционным судом Херсонской области исправлено техническую ошибку в постановлении Херсонского городского суда и принято новое решение, которым удовлетворено ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания под стражей до 29 июля 2018 года депутату Евпаторийского горсовета, подозреваемого в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", - сказали в прокуратуре.

Как сообщал УНН, депутата "Евпаторийского городского совета" Сергея Осьминина задержали на пункте пропуска "Чаплинка" на административной границе с временно аннексированным Крымом. 5 апреля Херсонский городской суд избрал "депутату" меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без альтернативы внесения залога.

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