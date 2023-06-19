Суд постановив надіти електронний браслет на депутатку Ар’єву, яку обвинувачують у скоєнні ДТП під наркотиками
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Суд відправив депутатку Київради Ярину Арєву під цілодобовий домашній арешт, повідомляє УНН.
Деталі
Апеляційний суд Києва сьогодні змінив запобіжний захід підозрюваній Арєвій з нічного на цілодобовий домашній арешт.
Додамо, що прокуратура клопотала про тримання під вартою.
«Суд частково задовольнив апеляційну скаргу прокуратури, скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, застосувавши до підозрюваної запобіжний захід у вигляді на цілодобового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю», - повідомили у прокуратурі Києва.
Контекст
Правоохоронці повідомили про підозру депутату Київради Ярині Ар'євій у скоєнні ДТП із тяжкими наслідками в стані наркотичного сп'яніння (ст. 286-1 ККУ - порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння).
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від 5 до 8 років.
23 травня суд відправив підозрювану під домашній арешт.
Сама ж Ар'єва заявила, що не перебувала у стані наркотичного сп’яніння, а також, що скоїла наїзд на жінку в темний час доби, в період, коли по всій країні тривали відключення світла і що місце скоєння ДТП не освітлювалось. Однак, прокуратура повідомила, про те, що результати експертизи підтвердили наявність в крові депутатки канабіноїдів.