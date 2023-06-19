Суд постановил надеть электронный браслет на депутата Арьеву, которую обвиняют в совершении ДТП под наркотиками

Детали

Апелляционный суд Киева сегодня изменил меру пресечения подозреваемой Аревой с ночного на круглосуточный домашний арест.

Добавим, что прокуратура ходатайствовала о содержании под стражей.

«Суд частично удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры, отменил решение суда первой инстанции и принял новое, применив к подозреваемой меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля», - сообщили в прокуратуре Киева.

Контекст

Правоохранители сообщили о подозрении депутату Киевсовета Ярине Арьевой в совершении ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии наркотического опьянения (ст. 286-1 УКУ - нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии наркотического опьянения).

Санкция статьи предусматривает от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок от 5 до 8 лет.

23 мая суд отправил подозреваемую под домашний арест.

Сама же Арьева заявила, что не находилась в состоянии наркотического опьянения, а также, что совершила наезд на женщину в темное время суток, в период, когда по всей стране продолжались отключения света и что место совершения ДТП не освещалось. Однако, прокуратура сообщила, о том, что результаты экспертизы подтвердили наличие в крови депутата каннабиноидов.