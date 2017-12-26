Суд пом’якшив запобіжний захід проректору НАУ і зняв з нього “браслет”
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Печерський районний суд Києва змінив запобіжний захід проректору з наукової роботи Національного авіаційного університету Володимиру Харченку з часткового домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю на особисте зобов’язання, передає УНН з посиланням на повідомлення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.
“Харченку В.П. домашній арешт у нічний час змінено на особисте зобов’язання із виключенням обов’язків не покидати м. Київ без дозволу суду та носити електронний засіб контролю”, — зазначили у САП.
Крім того, за інформацією прокуратури, суд відмовив у відстороненні Харченка від посади проректора Національного авіаційного університету, незважаючи на доводи сторони обвинувачення.
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У САП підкреслили, що не вплинуло на таке рішення суду навіть наявність показань свідка — одного із працівників університету, про вчинення на нього тиску Харченком В.П. вже після повідомлення йому про підозру у вчиненні корупційних злочинів.
Нагадаємо, 19 вересня 2016 року Шевченківський районний суд Києва обрав для підозрюваного колишнього в.о. ректора НАУ Володимира Харченка запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з обов’язковим носінням електронного браслета.
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26 серпня 2016 року детективи НАБУ разом з прокурорами САП та співробітниками СБУ затримали тимчасово виконуючого обов’язки ректора Національного авіаційного університету (м. Київ) під час отримання частини хабара у розмірі близько 3 млн грн (100 тис євро). Вже 27 серпня затриманим т.в.о. ректора НАУ та адвокату-посереднику було повідомлено про підозру за ч.4 ст.368 Кримінального кодексу України.