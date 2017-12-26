Суд смягчил меру пресечения проректору НАУ и снял с него "браслет"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Печерский районный суд Киева изменил меру пресечения проректору по научной работе Национального авиационного университета Владимиру Харченко по частичной домашнего ареста с ношением электронного средства контроля на личное обязательство, передает УНН со ссылкой на сообщение Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
"Харченко В.П. домашний арест в ночное время изменен на личное обязательство с исключением обязанностей не покидать г. Киев без разрешения суда и носить электронное средство контроля", - отметили в САП.
Кроме того, по информации прокуратуры, суд отказал в отстранении Харченко от должности проректора Национального авиационного университета, несмотря на доводы стороны обвинения.
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В САП подчеркнули, что не повлияло на такое решение суда даже наличие показаний свидетеля - одного из сотрудников университета, о совершении на него давления Харченко В.П. уже после сообщения ему о подозрении в совершении коррупционных преступлений.
Напомним, 19 сентября 2016 года Шевченковский районный суд Киева избрал для подозреваемого бывшего и.о. ректора НАУ Владимира Харченко меру пресечения в виде домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета.
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26 августа 2016 года детективы НАБУ вместе с прокурорами САП и сотрудниками СБУ задержали временно исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета (г. Киев) во время получения части взятки в размере около 3 млн грн (100 тыс. евро). Уже 27 августа задержанным и.о. ректора НАУ и адвокату-посреднику было сообщено о подозрении по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины.