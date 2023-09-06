Суд переніс засідання щодо оскарження арешту Коломойського на 25 вересня
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Київський апеляційний суд переніс на 25 вересня засідання щодо розгляду апеляційної скарги на рішення суду про застосування до бізнесмена Ігоря Коломойського запобіжного заходу вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі понад 509 млн грн, передає кореспондент УНН.
Цитата
«Призначається розгляд справи на 25 вересня 12:40, - сказав суддя.
Коломойського не доставили на судове засідання. Причину прокурор не озвучив.
Суд сьогодні мав розглянути апеляцію на арешт Коломойського.
Доповнення
Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському. Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення та постановив взяти Ігоря Коломойського під варту строком на 60 днів до 31 жовтня 2023 року із можливістю внесення застави у розмірі понад 509 млн грн. У раз внесення застави на Коломойського будуть покладені обов'язки з’являтися на вимогу слідчих, здати паспорти (внутрішній та закордонний паспорти громадянина України) тощо.
Лисак заявляв, що адвокати будуть подавати апеляцію на рішення Шевченківський районний суд Києва, який обрав запобіжний захід бізнесмену Ігорю Коломойському.
Нагадаємо
Ігорю Коломойському повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 190 та 209 Кримінального кодексу України – шахрайство та легалізація майна, здобутого злочинним шляхом.
Детективи БЕБ спільно з СБУ та за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора встановили, що підозрюваний у 2013-2020 роках легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом та всі подальші перерахування заборгованості згадуваного товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.