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Суд переніс розгляд справи Януковича про розстріл Майдану на 8 листопада

Суд переніс розгляд справи Януковича про розстріл Майдану на 8 листопада

Київ • УНН

 • 10850 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва переніс на 8 листопада розгляд клопотання про надання дозволу на спеціальне (заочне) досудове розслідування кримінального провадження за підозрою екс-президента України Віктора Януковича в організації та керуванні розстрілами активістів Майдану в лютому 2014 року. Про це УНН повідомили в адвокатській компанії, яка представляє інтереси В.Януковича в суді.

"В судовому засіданні оголошено перерву до 9:00 8 листопада", - сказали в компанії.

Станом на сьогодні, як повідомили в компанії, суд дослідив 13 із 92 томів кримінального провадження.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Віктора Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.

Українські Національні Новини

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