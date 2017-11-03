Суд переніс розгляд справи Януковича про розстріл Майдану на 8 листопада

"В судовому засіданні оголошено перерву до 9:00 8 листопада", - сказали в компанії.

Станом на сьогодні, як повідомили в компанії, суд дослідив 13 із 92 томів кримінального провадження.

Як повідомляв УНН, Генеральна прокуратура України звернулася до Печерського районного суду Києва за дозволом на спеціальну (заочну) процедуру досудового розслідування щодо Віктора Януковича в справі про організацію розстрілу мітингувальників під час Революції Гідності.