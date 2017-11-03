Суд перенес рассмотрение дела Януковича о расстреле Майдана на 8 ноября

"В судебном заседании объявлен перерыв до 9:00 8 ноября", - сказали в компании.

На сегодня, как сообщили в компании, суд исследовал 13 из 92 томов уголовного производства.

Как сообщал УНН, Генеральная прокуратура Украины обратилась в Печерский районный суд Киева за разрешением на специальное (заочную) процедуру досудебного расследования в отношении Виктора Януковича в деле об организации расстрела митингующих во время Революции Достоинства.