Суд переніс розгляд скарги на запобіжний захід ексзаступниці міністра культури Лісничої
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду перенесла розгляд апеляційної скарги прокурора на запобіжний захід ексзаступниці міністра культури Вікторії Лісничої. Про це журналісту УНН повідомив завідувач сектору взаємодії зі ЗМІ управління з організаційного забезпечення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду Вадим Кліщенко.
"Колегія суддів відклала розгляд апеляційної скарги у справі ексзаступниці міністра культури у зв’язку з тим, що до Апеляційної палати не надійшли матеріали справи. Наступне судове засідання відбудеться 2 грудня о 10:00", - сказав Кліщенко.
Нагадаємо, до суду апеляційної інстанції скерована скарга прокурора — щодо збільшення розміру застави для колишньої заступниці міністра культури України.
Як повідомлялося, ексзаступниці міністра культури Вікторії Лісничій обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю застави у розмірі 576 тис. 300 гривень.
За даними САП, керівниця одного з Головних департаментів Офісу Президента, ексзаступниця міністра культури та їх співвиконавець вимагали з фізичної особи 300 тис. доларів США неправомірної вигоди за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України". Їх затримано 12 листопада одразу після одержання першого траншу неправомірної вигоди у сумі 150 тисяч доларів США.
Вказаним особам інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України.