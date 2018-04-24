Суд переніс обрання запобіжного заходу Бубенчику на 27 квітня
Київ • УНН
КИЇВ, 24 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва переніс розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу активісту Майдану Івану Бубенчику на 27 квітня. Таке рішення оголосив слідчий суддя, передає кореспондент УНН.
Засідання було перенесено на 14 годину 27 квітня у зв’язку з тим, що до справи долучилися ще два захисники Бубенчика.
Як повідомляв УНН, ГПУ подала до суду нове клопотання про обрання запобіжного заходу активісту. Проситимуть домашній арешт.
Активісту Майдану Бубенчику змінили підозру. Зокрема, йому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) та ч.1 ст. 263 КК України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
У зв’язку зі зміною підозри Бубенчику заступник Генерального прокурора України Анжела Стрижевська відкликала з суду клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.