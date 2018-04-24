Суд перенес избрание меры пресечения Бубенчику на 27 апреля

Заседание было перенесено на 14 часов 27 апреля в связи с тем, что к делу подключились еще два защитника Бубенчика.

Как сообщал УНН, ГПУ подала в суд новое ходатайство об избрании меры пресечения активисту. Просят домашний арест.

Активисту Майдана Бубенчику изменили подозрение. В частности, ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В связи с изменением подозрения Бубенчику заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская отозвала из суда ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста.