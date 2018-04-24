Суд перенес избрание меры пресечения Бубенчику на 27 апреля
Киев • УНН
КИЕВ, 24 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева перенес рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику на 27 апреля. Такое решение огласил следственный судья, передает корреспондент УНН.
Заседание было перенесено на 14 часов 27 апреля в связи с тем, что к делу подключились еще два защитника Бубенчика.
Как сообщал УНН, ГПУ подала в суд новое ходатайство об избрании меры пресечения активисту. Просят домашний арест.
Активисту Майдана Бубенчику изменили подозрение. В частности, ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) и ч.1 ст. 263 УК Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
В связи с изменением подозрения Бубенчику заместитель Генерального прокурора Украины Анжела Стрижевская отозвала из суда ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде ареста.