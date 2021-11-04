Суд обрав запобіжний захід заступнику Труханова - 40 мільйонів гривень

Цдеться про Олега Бриндака. Його дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Термін дії зобов'язань - до 5 грудня. Тепер Бриндак зобов'язаний прибувати на першу вимогу до детективів НАБУ; не залишати Одесу, де він проживає, без дозволу детектива, прокурора або суду; повідомляти детективам НАБУ, прокурору або суду про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними поза кримінальним провадженням; утримуватися від відвідування будь-яких приміщень, що належать або використовуються Одеської обласною прокуратурою, а також зазначеними в ухвалі слідчого судді підприємствами і товариствами поза кримінального провадження; здати на зберігання детективам НАБУ свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

У ВАКС нагадують, що заступника мера, разом з іншими 15 особами, підозрюють нібито в заподіянні шкоди територіальній громаді Одеси через некоректне відчуження земельних ділянок.

Зазначимо, що, виходячи з офіційної декларації Бриндака, за минулий рік він заробив всього близько мільйона гривень. Окрім цього, виходячи з декларації, його активи становлять близько 550 тис. грн і 95 тис. дол.

Відповідно, заощаджень обсягом 40 млн грн у нього немає.

Контекст

6 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам у незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них і мер Одеси. Їм інкримінують збитки громаді в 689 млн грн. Однак, як з'ясувалося в суді, експертизу проводила не державна установа, а приватний судовий експерт маловідомої фірми.

Раніше суд призначив меру Геннадію Труханову заставу в 30 млн грн, директору юридичного департаменту Інні Поповській - 26 млн грн, ексголові комісії з комунальної власності Василю Шкрябаю - 8 мільйонів, експрокурору Одеської області Олегу Жученку - 2 млн грн, колишньому заступнику директора департаменту комунальної власності Володимиру Радіонову - 1,5 млн грн.

У юридичній спільноті такі застави назвали "неадекватними" і вважають, що це привід задуматися про наявність здорового глузду у НАБУ, САП і ВАКС.

По темі

Незадовго до вручення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Ківана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси.

Ківана, своєю чергою, називали спонсором Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області. З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.

Труханов вважає, що саме Ківан і Саакашвілі стоять за його "політичним переслідуванням" з боку НАБУ.

Зазначимо, що Саакашвілі найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.

Причетність Ківана до справи Труханова побічно підтверджують свідчення експрокурора Одеської області в суді. Він заявив, що Ківан пропонував йому хабар обсягом 1 млн доларів за підписання підозри Труханову.

До слова

ВАКС виправдав ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого НАБУ звинувачувало у збитках держави.