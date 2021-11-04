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Суд избрал меру пресечения заместителю Труханова - 40 миллионов гривен

Киев • УНН

 • 14439 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. Высший антикоррупционный суд Украины отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ по избранию меры пресечения и.о. заместителя городского головы – управляющего делами Одесского городского совета в виде содержания под стражей. Ему избрана мера пресечения в виде залога в размере 39 967 200 гривен. Он должен сдать загранпаспорт и выполнять ряд других обязанностей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Высшего антикоррупционного суда Украины. 

Суд избрал меру пресечения заместителю Труханова - 40 миллионов гривен

Речь идет об Олеге Брындаке. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.

Срок действия обязательств - до 5 декабря. Теперь Брындак обязан прибывать по первому требованию к детективам НАБУ; не покидать Одессу, где он проживает, без разрешения детектива, прокурора или суда; сообщать детективам НАБУ, прокурору или суду об изменении своего места жительства; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми вне уголовного производства; воздерживаться от посещения любых помещений, принадлежащих или используемых Одесской областной прокуратурой, а также указанными в определении следственного судьи предприятиями и обществами вне уголовного производства; сдать на хранение детективам НАБУ свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

В ВАКС напоминают, что заммэра, вместе с другими 15 лицами, подозревают якобы в причинении ущерба территориальной общине Одессы из-за некорректного отчуждения земельных участков.

Отметим, что, исходя из официальной декларации Брындака, за прошлый год он заработал всего около миллиона гривен. Помимо этого, исходя из декларации, его активы составляют около 550 тыс. грн и 95 тыс. долл.

Соотвественно, сбережений размере 40 млн грн у него нет.

Контекст

6 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. Среди них и мэр Одессы. Им инкриминируют убытки обществу в размере 689 млн грн. Однако, как выяснилось в суде, экспертизу проводило не государственное учреждение, а частный судебный эксперт малоизвестной фирмы.

Ранее суд назначил мэру Геннадию Труханову залог в 30 млн грн, директору юридического департамента Инне Поповской - 26 млн грн, экс-главе комиссии по коммунальной собственности Василию Шкрябаю - 8 миллионов, экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко – 2 млн грн, бывшему заместителю директора департамента коммунальной собственности Владимиру Радионову – 1,5 млн грн.

В юридическом сообществе такие залоги назвали "неадекватными" и считают, что это повод задуматься о наличии здравого смысла у НАБУ, САП и ВАКС.

По теме

Незадолго до вручения подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы.

Кивана, в свою очередь, называли спонсором Саакашвили, когда тот был губернатором Одесской области. Из местных СМИ известно, что Саакашвили стал владельцем квартиры в одной из многоэтажек Кадорр в Одессе, землю под строительство которой выделил своим же распоряжением.

Труханов считает, что именно Киван и Саакашвили стоят за его "политическим преследованием" со стороны НАБУ.

Отметим, что Саакашвили ближайший соратник первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, с которым они вместе приехали в Украину из Грузии.

Причастность Кивана к делу Труханова косвенно подтверждают показания экс-прокурора Одесской области в суде. Он заявил, что Киван предлагал ему взятку в размере 1 млн долларов за подписание подозрения Труханову

К слову

ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, которого НАБУ обвиняло в убытках государства.

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