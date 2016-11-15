Суд обрав домашній арешт для екс-беркутівця, підозрюваного у розстрілах активістів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід для колишнього співробітника "Беркута", підозрюваного у розстрілі активістів 18 лютого у районі Кріпостному провулку з помпової рушниці, з тримання під вартою на частковий домашній арешт. Про це повідомив УНН начальник Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.
За словами С.Горбатюка, суд скасував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою для екс-беркутівця на частковий домашній арешт. Тобто, він має перебувати за місцем проживання з 22:00 до 7:00 години.
Він уточнив, що мова йде про епізод, який стосується розстрілів у районі Кріпостного провулку 18 лютого.
"Йому (екс-беркутівцю – ред.) інкримінується убивство трьох і поранення 20 (осіб з помпової рушниці спорядженої мисливськими набоями – ред.)", - сказав С.Горбатюк.
Адвокат підозрюваного підтвердив інформацію про те, що його підзахисному змінили запобіжний захід на домашній арешт. Однак захисник не повідомив подробиць у кримінальному провадженні, посилаючи на таємницю слідства.